Palmeiras encerra preparação e vai para estreia sem Mina, Moisés e Guerra

O técnico Eduardo Baptista encerrou neste sábado a preparação do Palmeiras para o confronto diante do Botafogo, domingo, no Allianz Parque, na estreia das equipes no Campeonato Paulista de 2017. Sem grandes surpresas, o treinador relacionou 23 jogadores para o confronto com três ausências.

Eduardo Baptista não poderá contar com o zagueiro Mina e o meia Moisés, que se recuperam de problemas físicos, e o meia Guerra, ainda não regularizado. Por outro lado, Felipe Melo, Michel Bastos, Raphael Veiga, Keno e Willian, todos contratados para esta temporada, foram relacionados e estão à disposição.

Neste sábado, o técnico palmeirense fechou o treino à imprensa na Academia de Futebol e fez mistério sobre a escalação que vai encarar o Botafogo. A principal dúvida é no ataque, onde Willian, Alecsandro e Lucas Barrios disputam uma vaga.

No resto, o Palmeiras não deve ter maiores surpresas para a estreia no Campeonato Paulista, que não vence desde 2008. Eduardo Baptista deve levar o time a campo com: Fernando Prass; Jean, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo, Tchê Tchê e Raphael Veiga; Dudu, Róger Guedes e Willian (Alecsandro ou Barrios).

Confira a lista de relacionados do Palmeiras:

Goleiros: Fernando Prass e Jailson;

Laterais: Egídio, Fabiano, Jean e Zé Roberto;

Zagueiros: Edu Dracena, Thiago Martins e Vitor Hugo;

Meio-campistas: Felipe Melo, Thiago Santos, Tchê Tchê, Michel Bastos, Raphael Veiga e Vitinho;

Atacantes: Alecsandro, Dudu, Erik, Keno, Lucas Barrios, Rafael Marques, Róger Guedes e Willian.