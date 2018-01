Palmeiras encontra novo goleador: Sérgio O Palmeiras ganhou uma nova esperança de gols. Na verdade, um jogador bem conhecido da torcida, o goleiro Sérgio, que surpreendeu a todos nesta quarta-feira ao marcar um belo gol de falta no jogo-treino dos reservas da equipe contra a Internacional de Limeira. No final, o placar foi de empate por 2 a 2. Barão fez o outro gol palmeirense, enquanto Rodriguinho e Breno marcaram para o adversário. "Quando fui bater todo mundo ficou olhando. Minha maior preocupação era fazer direito e não passar vergonha", contou Sérgio, que vai substituir Marcos na partida contra o Marília, sábado, porque o titular está na seleção brasileiro. "Depois, no vestiário, todo mundo comemorou, especialmente os outros goleiros." Sérgio admitiu que a inspiração para as cobranças de falta veio da bem-sucedida experiência de Rogério Ceni, do São Paulo, embora suas pretensões sejam bem mais modestas no que diz respeito a usar recurso em uma partida oficial, tanto que ainda não há um planejamento do posicionamento da defesa para este tipo de situação. "Mas, se nos encontrarmos em uma partida da primeira divisão e ele bater falta em mim, posso bater uma nele", brincou o goleiro do Palmeiras. O técnico Jair Picerni lembrou que tanto Sérgio quanto Marcos vêm treinando cobranças e deixou claro que, de sua parte, não há restrição para que o goleiro faça cobranças de falta. "Qualquer coisa que possa nos levar aos três pontos é válida", afirmou. Sérgio acredita que precisará treinar muito mais se quiser ser mais um dos cobradores oficiais do Palmeiras. Mais sério, o goleiro falou do futuro e admitiu que, se Marcos permanecer no clube por mais uma temporada, deverá deixar o Parque Antártica para ter maiores oportunidades de desenvolver seu trabalho. "Mas estou muito bem aqui e é uma coisa que só vou pensar no fim do ano", disse o jogador. No treino desta quarta, uma notícia preocupante: o volante Magrão se contundiu e deverá ser avaliado quinta pelos médicos para saber se enfrentará o Marília. Se não jogar, Elson, que foi repreendido por tirar a camisa depois de marcar o gol contra o Sport, deve ser mantido no time titular. O meia Pedrinho, por sua vez, está recuperado de contusão na coxa, mas sentiu o joelho e deverá ser poupado. Na zaga, Glauber e Leonardo vão disputar posição.