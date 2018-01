Palmeiras enfrenta cria de Picerni O Palmeiras precisa derrotar o ?monstro? que seu próprio técnico criou, para se manter com boas chances de classificação para a segunda fase do Campeonato Paulista. Jair Picerni indicou a contratação de vários jogadores e praticamente montou o Guarani, adversário deste sábado, às 18 horas, em Campinas. Pelo menos quatro jogadores do time titular chegaram ao clube do interior por sua recomendação e sob seu comando: o meia-atacante Lúcio, o atacante Rodrigão e os zagueiros Paulão e Bruno Quadros. "O Guarani tem bom time, está em boas condições, mas vamos jogar tudo, temos a necessidade de conquistar um resultado expressivo", afirmou Picerni. O treinador volta a Campinas pela primeira vez desde que deixou o Guarani, no fim do ano, com o qual fez campanha regular no Campeonato Brasileiro. Os dirigentes ficaram irritados com a decisão de abandonar o time, depois de tê-lo montado, para assumir o Palmeiras. Seu contrato se encerraria apenas em junho e a intenção era renová-lo até pelo menos o fim de 2003. Neto, diretor de futebol do Guarani, revoltou-se com a situação e disse, na ocasião da saída de Picerni, que dobraria o bicho de seus atletas para que a equipe derrotasse o Palmeiras. "Parabéns ao Neto, ele não vai dar bicho dobrado para ninguém", rebateu Picerni, nervoso com a pergunta sobre o tema. "Não saí do Guarani por dinheiro, mas por causa de uma oportunidade que surgiu na minha carreira." O técnico do Palmeiras garante que não teme ser hostilizado pela torcida rival e não acredita em motivação extra dos jogadores do Guarani. Afinal, levou vários deles ao clube e os ajudou. Trabalhou, por exemplo, com Bruno Quadros no São Caetano e depois sugeriu seu nome aos dirigentes de Campinas. O mesmo ocorreu com Esquerdinha, que deve ficar no banco neste sábado. A preocupação maior da comissão técnica palmeirense não é tanto com o Guarani, time que todos já conhecem bem no Palestra Itália, mas com o próprio time. O Palmeiras ainda não conseguiu fazer uma exibição convincente nos três jogos que disputou neste ano. Mas, mesmo assim, Picerni optou por manter a escalação da equipe que venceu o Operário-MT, na quarta-feira, por 1 a 0, pela Copa do Brasil. "Não é que eu tenha gostado do time contra o Operário, mas acredito que esses jogadores vão render mais diante do Guarani, vão ganhar entrosamento", explicou Picerni. A idéia era colocar o zagueiro Gustavo entre os titulares, mas o ex-jogador do Atlético-PR ainda não está em sua melhor condição física. Reforço chegando - O treinador reuniu-se nesta sexta-feira com o presidente Mustafá Contursi, que lhe prometeu a contratação de pelo menos dois reforços. O primeiro a chegar deverá ser o volante Cocito, do Atlético-PR. Sábado, Marcel Figer, filho de Juan Figer, que é empresário do atleta, deverá se encontrar com Mustafá para fechar o negócio. Cocito foi pedido por Picerni no início do ano.