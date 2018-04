Palmeiras enfrenta dificuldade para vender patrocínio

Virou novela o esforço do Palmeiras para vender o patrocínio que faltava no uniforme do time: no calção. Depois de negociações dadas com certas, mas frustradas em cima da hora, com a Cosan Combustíveis e a Lupo, agora foi o acordo com a Unimed Seguros que bateu na trave, segundo a coluna 'Direto da Fonte' desta sexta-feira.

As minutas já haviam sido trocadas e a cerimônia de assinatura do contrato estava marcada quando o presidente do clube, Luiz Gonzaga Belluzzo, recebeu telefonema da Samsung, que patrocina o uniforme da equipe, se opondo ao acerto, que seria de R$ 4,3 milhões e teria duração de 16 meses.

"Fiquei surpreso. Não foi precipitação da nossa parte. Somos profissionais... Achei que estava tudo certo, mas pelo jeito não houve consenso interno no clube", diz Rafael Moliterno, diretor de planejamento da Unimed Seguros.

O presidente do Palmeiras ficou igualmente frustrado. "Fomos pegos de surpresa com uma manifestação da Samsung, que fez objeções ao acordo", explica Belluzzo.

A coluna apurou que houve uma falha de comunicação entre a Samsung, que patrocina o uniforme, e a diretoria time. Pelas conversas entre as partes, teria ficado acertado que empresa liberaria o calção em troca de compensações, como a utilização dos painéis publicitários do Centro de Treinamento de Guarulhos.

O caso da Lupo do diferente. O contrato estava praticamente assinado, quando a marca anunciou o lançamento de uma linha de material esportivo, inclusive cedendo a camisa do Náutico. Ocorre que a Adidas é a patrocinadora do Palmeiras. Já a Cosan estava em estágio avançado de negociação com o time, quando o Palmeiras recebeu uma oferta mais generosa, da... Lupo.