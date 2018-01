Palmeiras enfrenta maratona em semana decisiva O Palmeiras vai encarar uma maratona na semana decisiva para suas pretensões na Copa Libertadores da América e no Campeonato Paulista. A equipe embarca às 15h desta terça-feira para a Argentina, onde enfrenta, na quinta-feira, o Rosario Central, em Rosario. A delegação permanece em Buenos Aires até a tarde de quarta-feira. O treino está marcado para o estádio do Vélez Sarsfield, no fim da tarde. Em seguida, o time viaja para Rosario, onde joga na quinta-feira, às 21h15. A viagem de volta para a capital argentina será logo após a partida. A chegada a São Paulo está marcada para as 9h de sexta-feira, dois dias antes do clássico contra o Corinthians, no qual o Palmeiras precisa da vitória para seguir na luta contra o Santos pelo título estadual. O técnico Emerson Leão ainda não poderá contar com o goleiro Marcos e o meia Juninho, que se recuperam de lesões musculares. No treino realizado na manhã desta terça-feira, testou a formação da equipe com três zagueiros, mas não quis confirmar se essa será a opção a ser usada contra o Rosario Central. O Palmeiras tem 5 pontos e está em segundo lugar no Grupo 7 da Libertadores. O Rosario é o lanterna da chave, com 1 ponto. Também na quinta-feira, o Nacional, líder do grupo, recebe o Cerro Porteño, em Medellín, na Colômbia.