Palmeiras enfrenta negociações complicadas por reforços

O Palmeiras já anunciou vários detalhes de seu projeto de grandeza para a próxima temporada: comissão técnica comandada por Vanderlei Luxemburgo, chegada do fisioterapeuta Filé, parceria com a Traffic, contrato de patrocínio com a Fiat e troca do gramado do Palestra Itália. Mas reforço, até agora, só o atacante Alex Mineiro. A demora nas contratações tem explicação, segundo a diretoria palmeirense: o clube está atrás apenas de jogadores de ponta, o que torna as negociações mais complicadas. "Sabemos que criou-se uma grande expectativa sobre os reforços que virão para o Palmeiras, mas não vamos trazer qualquer jogador só para contratar alguém. Estamos negociando com jogadores escolhidos cuidadosamente para fazer um time forte", disse o gerente de futebol do clube, Toninho Cecílio. "Estamos trabalhando duro e não nos sentimos pressionados a apresentar logo um pacote de reforços." O fundo de investimentos montado pela Traffic para financiar as contratações palmeirenses está focado em jogadores jovens e que podem se valorizar. "A projeção de retorno que o jogador pode dar é um dado importante para a escolha dos jogadores", admitiu Toninho Cecílio. Mas isso não significa que a Traffic não ajudará o clube a trazer jogadores de outro perfil. "O Vanderlei [Luxemburgo] também pediu jogadores experientes, que dificilmente trarão um retorno de venda, mas que podem dar equilíbrio aos mais novos. E a Traffic entende que se esses jogadores ajudarem o time a se destacar, os jogadores jovens serão mais valorizados. O relacionamento do Palmeiras com a Traffic é muito harmonioso", explicou Toninho Cecílio. Seguindo esse conceito, dois jogadores experientes estão bem cotados no Palestra Itália: o volante chileno Maldonado, do Santos, e o atacante Liedson, ex-Corinthians e há cinco temporadas no Sporting Lisboa (Portugal). Maldonado é jogador da confiança de Luxemburgo e que teria a missão de dar estabilidade ao meio-de-campo do Palmeiras - além disso, já teve problemas com Leão, o novo técnico do Santos. Já Liedson, de 30 anos, seria o casamento perfeito com Alex Mineiro no ataque. O presidente do Sporting disse nesta quarta-feira que não gostaria de perder Liedson. "A única arma que tenho para me defender é que não quero que ele saia do clube, só isso. Mais, não posso fazer", disse Soares Franco, em entrevista ao diário Record, de Lisboa. Liedson anda descontente com o clube português e entende que chegou a hora de sair. Seu empresário é Gilmar Veloz, agente que cuida também dos interesses de Luxemburgo. De Portugal, outra novidade que interessa ao Palmeiras: o Benfica não aceitou os 3 milhões de euros (R$ 7,7 milhões) que o Grêmio ofereceu pelo meia Diego Souza. Foi a última oferta do clube gaúcho, enquanto os portugueses exigem 4 milhões de euros (R$ 10,3 milhões). Assim, fica mais fácil a investida da Traffic pelo jogador, que também está nos planos do São Paulo. Já o lateral-direito Elder Granja acertou nesta quarta-feira a rescisão de seu contrato com o Inter. Mas, por enquanto, os dirigentes do Palmeiras negaram um acordo com o jogador.