Palmeiras enfrenta o Ituano em 200º jogo de Fernando Prass

O jogo número dois do Palmeiras na temporada será o 200º do goleiro Fernando Prass no time. Contra o Ituano, pelo Campeonato Paulista, a equipe do técnico Eduardo Baptista tentará superar a falta de ritmo pelo começo da temporada e a ausência do volante Tchê Tchê para conquistar a segunda vitória na competição depois de ter batido o Botafogo por 1 a 0, na estreia.

Prass é o jogador do elenco atual com mais participações e está na equipe desde 2013. O goleiro disputou Série B, superou duas graves lesões no cotovelo e voltou a ser titular neste ano depois de ver Jailson se destacar na reta final do Brasileiro do ano passado. "O Fernando chegou ao Palmeiras em um momento difícil, de reestruturação do clube. É uma grande referência, trabalha muito, treina sério e é dedicado", elogiou o técnico Eduardo Baptista.

O treinador Eduardo Baptista comandou atividades nos três últimos dias e não quis revelar a principal dúvida, o substituto do volante Tchê Tchê. O jogador sofreu uma fratura no ombro esquerdo no último domingo, na vitória sobre o Botafogo, no Allianz Parque. O desfalque possibilita ao treinador fazer testes no elenco para buscar opções caso necessite de mais ajustes no futuro.

Por isso, o time deve ter o lateral direito Fabiano e a colocação de Jean posicionado como volante. Quem disputa vaga nesse setor de meio-campo é também Thiago Santos, escolhido como o substituto de Tchê Tchê após a lesão sofrida no último domingo.

O temor do treinador é a parte física do time atrapalhar o rendimento, pois como é começo de temporada, o Palmeiras ainda está abaixo do ideal. "O Ituano está se preparando desde novembro. Ainda vamos precisar de mais uns três jogos para atingir o mesmo nível dos demais", explicou Baptista. A outra expectativa é pela estreia de Guerra. O meia venezuelano deve entrar no segundo tempo.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X PALMEIRAS

ITUANO: Fábio; Arnaldo, Naylhor, Lima e Peri; Wellington Simião, Guly e Guilherme; Claudinho, Ronaldo e Morato. Técnico: Tarcísio Pugliese.

PALMEIRAS: Fernando Prass; Fabiano, Edu Dracena, Vitor Hugo e Zé Roberto; Felipe Melo; Róger Guedes, Jean, Raphael Veiga e Dudu; Willian. Técnico: Eduardo Baptista.

Juiz: Raphael Claus

Local: Novelli Júnior

Horário: 19h30

Na TV: SporTV