Palmeiras enfrenta o Ituano para confirmar melhor campanha do Paulista

O Palmeiras joga neste domingo em busca de pelo menos um empate para ter o primeiro lugar geral da fase de grupos do Campeonato Paulista. A partir das 17h, a equipe do técnico Roger Machado enfrenta o Itu, no estádio Novelli Junior, apenas com a necessidade de não perder para ir ao mata-mata com a vantagem de feito a melhor campanha.

O time alviverde só perderá o posto caso perca para o Ituano e o Corinthians derrote o Botafogo, em Ribeirão Preto. Se confirmar a posição, poderá manter a vantagem de definir as segundas partidas do mata-mata em casa. A pontuação geral continuará a ser levada em consideração até o fim do campeonato para definir os mandantes dos confrontos.

O técnico Roger Machado deve deixar fora três jogadores pendurados com dois cartões amarelos: Antônio Carlos, Lucas Lima e Borja. A decisão é para evitar o risco de perder titulares por suspensão para a primeira partida das quartas de final. A contagem disciplinar recomeça a partir das quartas-de-final, fase em que terá como adversário o Novorizontino.

A precaução do treinador deve abrir espaço para jogadores como os meias Gustavo Scarpa e Guerra virarem titulares. Além disso, cumprem suspensão nesta última rodada o lateral Victor Luís e o volante Felipe Melo, dois que receberam o terceiro cartão amarelo no clássico com o São Paulo, vencido pelo Palmeiras por 2 a 0 na última quinta-feira.

A partida para o Palmeiras deve ser difícil porque o Ituano precisa da vitória para avançar em segundo lugar do grupo. Se não conseguir o resultado, terá de torcer para o Bragantino não ganhar em casa do São Caetano. "Só depender de você na última rodada é uma situação muito positiva. É normal 'secar' o Bragantino e se eles quiserem perder a gente agradece", disse o técnico, Vinícius Bergantin.

FICHA TÉCNICA

ITUANO X PALMEIRAS

ITUANO: Vágner; Igor Vinícius, Léo, Alison e Raul; Baralhas, Marcos Serrato e Guilherme; Claudinho, Júnior Santos e Marcelinho. Técnico: Vinícius Bergantin

PALMEIRAS: Jailson; Marcos Rocha, Luan, Thiago Martins e Michel Bastos; Thiago Santos; Bruno Henrique; Scarpa, Guerra e Dudu; Willian. Técnico: Roger Machado

Juiz: Vinícius Araújo

Local: Novelli Junior, em Itu

Horário: 17h

Na TV: Pay-per-view