Palmeiras entra em campo aliviado Aliviado com a decisão da CBF de não convocar três de seus jogadores para a seleção Sub-20 - ao menos por enquanto -, o Palmeiras entra em campo sob o peso da obrigação de vencer o Sport para ficar em situação confortável na briga por uma vaga na primeira divisão de 2004. A partida, pela fase final da Série B do Campeonato Brasileiro, será às 21h40 desta quarta-feira, no Palestra Itália. Assim, o Palmeiras poderá contar com o atacante Vágner Love na reta final do Brasileiro. Além dele, o meia Diego Souza e o zagueiro Gláuber estavam cotados para defenderem a seleção brasileira no Mundial Sub-20, a partir do dia 27, nos Emirados Árabes. Apesar de também ser titular, Diego Souza não jogará nesta quarta-feira. Afinal, está suspenso e será substituído por Adãozinho. Para Marcos, uma vitória nesta quarta-feira é fundamental. "Porque se isso não acontecer seremos obrigados a buscar pontos contra o Marília", explicou o goleiro, que não coloca o Palmeiras na posição de favorito. "Quando o Sport pensou em jogar bola veio aqui e ganhou", lembrou.