Palmeiras entra em clima de decisão Os jogadores do Palmeiras consideram o duelo deste sábado, contra o Cruzeiro, às 18h10, no Palestra Itália, como a primeira final do Campeonato Brasileiro. Em uma competição de pontos corridos todos os jogos têm sua importância, mas vencer um dos adversários diretos representa para o time de Emerson Leão um grande passo em busca do quinto título nacional. ?É um jogo decisivo. Uma vitória nos coloca de vez na briga pelo título?, afirmou o atacante Marcinho, um dos artilheiros do Brasileiro com 15 gols, ao lado de Alex Dias, do Vasco, e de Robson, do Paysandu. O Palmeiras está em sexto lugar, com 39 pontos, enquanto o Cruzeiro soma 37, em décimo. O líder é o Fluminense, com 45 pontos. O time do Palestra Itália terá mais dois jogos na seqüência contra adversários que estão na sua frente: Santos e Goiás. ?É hora de o time mostrar sua força?, disse o meia Juninho. ?Conseguimos uma recuperação grande no campeonato e não podemos perder o ritmo agora?, completou o goleiro Sergio, lembrando que o Palmeiras ocupava a 16ª posição há 13 rodadas, quando Emerson Leão assumiu o comando do time. O treinador usou a semana para tirar a responsabilidade de cima dos jogadores. ?Antes éramos tratados como gozação, agora somos motivo de preocupação. Mas vamos manter os pés no chão. O time está cada vez melhor, mas não ganhamos nada e não vamos iludir a torcida?, avisou Leão, que aproveitou para alfinetar o elenco. ?Não podemos perder o foco. Na única vez que o time achou que era bonitinho tomou pau (derrota para Brasiliense há duas rodadas).?