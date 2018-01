Palmeiras entra em período decisivo Com todos os jogadores à disposição e livre do Campeonato Paulista, o técnico Celso Roth inicia agora a fase mais importante em seus dois meses de trabalho no Palmeiras: levar o time aos títulos da Libertadores da América e do Mundial Interclubes. O jogo de quarta-feira contra o Cerro Porteño, no Parque Antarctica, é o primeiro passo. Se vencer, o Palmeiras terminará a primeira fase da Libertadores como primeiro colocado do grupo 2 e enfrentará nas oitavas o segundo colocado do grupo 7, ainda indefinido. Se empatar ou perder, enfrentará o vencedor do grupo 7, provavelmente o Cruz Azul, do México. Roth sabe da importância de avançar na Libertadores. E no clube voltaram os rumores de que o time poderia escolher o caminho. Pelos cruzamentos previstos, se empatar (ou perder) para o Cerro, ficará livre nas próximas fases de enfrentar adversários fortes como Boca Juniors, Vasco, Cruzeiro e, possivalmente, River Plate. Em contrapartida, não decidirá a classificação em casa na semifinal e final. Jogadores influentes no elenco como Alex e Fábio Júnior descartam a hipótese de empate contra o Cerro. "Já conversamos sobre essa possibilidade e chegamos ao consenso que o importante será vencer, sempre", disse Alex. "Em 99, pegamos uma chave difícil e eliminamos Corinthians, Vasco e River Plate." Os jogadores e, principalmente o técnico Celso Roth, sabem que a cota de derrotas do Palmeiras foi esgotada com a eliminação do Campeonato Paulista. Se o time for desclassificado nas oitavas-de-finais, não terá jogos a disputar entre 16 de maio e 29 de julho, estréia do clube no Mundial da Fifa. Celso Roth está no clube desde 5 de março. Nesses dois meses, obteve 10 vitórias, um empate e duas derrotas. O estilo de jogo que impôs, apesar de ainda não ter entusiasmado a torcida, já foi assimilado pelos jogadores. Roth teme que o time fique dois meses parado caso seja eliminado prematuramente da Libertadores. As pressões seriam fortes. "Esse é um período muito longo para o time ficar só treinando", reconhece. Sabendo da importância de jogar no Palestra Itália, a diretoria trabalha para que o time possa continuar mandando os jogos em seu estádio. Pelo regulamento da Libertadores, a partir das oitavas-de-finais a capacidade mínima exigida é de 40 mil lugares. O atacante Basílio recuperou-se de uma contusão na clavícula e deverá voltar à equipe no jogo de amanhã contra o Cerro Porteño.