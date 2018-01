Palmeiras entre Mustafá e Belluzzo Os conselheiros do Palmeiras ? 287 têm direito a voto ? vão optar, nesta segunda-feira, pelo ?continuísmo? ou pelas ?mudanças?. Mustafá Contursi, há 10 anos na presidência do clube, é favorito contra o economista Luiz Gonzaga Belluzzo, que prega alterações na forma de administração. Pela primeira vez nos últimos anos, a agremiação, fundada em 1914, vai ter um pleito marcado pela agitação, por muita disputa e manifestações. A oposição andava sumida, quase inexistente, pois Mustafá conseguiu ?formar? um Conselho com pessoas de seu time. Nas eleições anteriores, nunca teve dificuldades para vencer. O péssimo ano de 2002, porém, provocou uma revolução entre os oposicionistas, que conseguiram puxar para seu lado alguns personagens da situação. Mesmo assim, Belluzzo ainda é ?zebra?, embora mostre otimismo. O rebaixamento do time para a Série B do Campeonato Brasileiro revoltou os torcedores, que vêm fazendo pesados protestos contra a diretoria. A frase ?fora Mustafá? está pichada em vários muros da cidade. Alguns, mais exaltados, chegaram a fazer ameaças ao presidente e a seus partidários. O caso foi parar no 23º Distrito Policial de São Paulo e o Parque Antártica terá segurança reforçada nesta segunda-feira. Apesar dos projetos apresentados pelos candidatos, quem vencer terá vida dura. As receitas diminuíram e, desde que a Parmalat deixou o clube, em 2000, o Palmeiras nunca mais conseguiu montar um time forte. Serão conhecidos, também nesta segunda-feira, os quatro vice-presidentes. Mustafá e Belluzzo apresentaram quatro nomes. Curiosamente, um dos homens de Mustafá é Luiz Augusto de Mello Belluzzo, irmão de seu concorrente. Luiz Augusto já faz parte da atual direção.