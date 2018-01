Palmeiras: entre o céu e o inferno Entre o odio ou amor, céu ou inferno, novos horizontes ou bomba. Foram essas as expressões utilizadas pelo técnico Estevam Soares e os jogadores do Palmeiras para o confronto desta quarta-feira contra o Tacuary, do Paraguai, às 21h45, no Palestra Itália, pela seletiva da Taça Libertadores da América. Todos sabem que está em jogo o futuro do time nesta temporada. Estevam não esconde que a partida é fundamental para o time e o resultado pode, inclusive, interferir no desempenho do grupo no Campeonato Paulista. ?A importância é muito grande. Se ganharmos poderemos avistar novos horizontes, se perder é bomba?, define o técnico Palmeirense, ciente de que em time grande os tropeços não são perdoados. Usando este argumento, ele aumentou o tempo de concentração dos jogadores: quer todos os atletas 100% focados no confronto. No gol, Marcos ainda vai passar por testes na tarde desta quarta, mas são remotas suas chances de atuar e Sérgio deve ser o titular. Para a partida, o técnico promoveu várias modificações no time que considera ainda em formação e promete uma equipe mais agressiva no ataque. ?Se o time está bem e você muda é loucura. Mas se a equipe não vence, é normal tentar outra coisa.? Na lateral, André Cunha deu lugar a Bruno. ?Ele (André) não vem bem e o Bruno tem correspondido está merecendo outra oportunidade?, explica Estevam. ?Diego Souza não está tão mal, mas o Cristian tem como característica mais posse de bola. O Correia estava bem no time mas o Claudecir é uma opção para deixar o time mais ofensivo?, complementa o treinador. Mesmo com tantas mudanças o técnico não crê em problemas de entrosamento. ?Afinal não mudamos a estrutura do time.? A semana, segundo o treinador, começou com um puxão de orelhas. ?A conversa foi longa e áspera. Estamos perdendo muitos gols, tomando gols bobos?, reclama. ?Fora isso, temos problemas de comportamento. É inadmissível termos duas expulsões sem explicação?, afirma Estevam, para quem jogador do Palmeiras tem de estar preparado para não cair em qualquer tipo de provocação. Além disso, segundo o técnico, o time perdido a concentração e não anda mostrando disciplina tática. Entre os jogadores, é certo que pelo menos a maioria está compreendendo a importância da partida. ?É o céu ou o inferno?, definiu o volante Claudecir que admitiu que a classificação para a Taça Libertadores