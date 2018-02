Palmeiras entrega DVD com gols de Florentín à imprensa Preocupada em desapontar a sua torcida, a diretoria do Palmeiras resolveu entregar nesta sexta-feira DVDs à imprensa com imagens de lances e gols do desconhecido atacante paraguaio Derlis Florentín, contratado na quinta. O jogador estava no Barcelona de Guayaquil, mas tem os direitos federativos vinculados ao Juventud (URU). Com 22 anos, o jogador anotou 17 gols em 26 partidas pelo time equatoriano na temporada passada. O avante já treinou com os demais companheiros na Academia de Futebol na tarde desta sexta. "Já tinha ouvido falar dele através do Gato Fernández, que foi goleiro do Palmeiras (na década de 90) e ainda é muito meu amigo. Procurei informações e vi DVDs de jogos do Florentín. Mostrei para o Caio Júnior (novo treinador) e concluímos que ele é um grande atacante, ambidestro, bom cabeceador e que pode dar muitas alegrias ao clube", disse o diretor de Futebol Gilberto Cipullo. Já arranhando um pouco de portunhol, o atacante declarou que é uma honra jogar pelo clube do Palestra Itália e que sempre desejou jogar no Brasil. "Quem joga aqui no País, pode atuar em qualquer outro time do mundo", disse Florentín durante a sua apresentação oficial. "Minha característica é fazer gols. Fui goleador em todas as equipes que defendi e pretendo repetir isso no Palmeiras", acrescentou. A documentação do paraguaio deverá estar regularizada antes da estréia da equipe palmeirense no Estadual, no dia 18 de janeiro, diante do Paulista. O atleta disse, no entanto, que deverá jogar apenas em fevereiro, pois ainda se recupera de uma lesão no braço esquerdo. Novo atacante Depois de confirmar o acordo com o lateral-esquerdo Leandro, do Cruzeiro, pela manhã, Gilberto Cipullo anunciou na tarde desta sexta a contratação do atacante Carlinhos Bala, que também atuou no time mineiro no último Brasileirão. O atleta, que se destacou no Santa Cruz em 2005, será emprestado por um ano e chegará em São Paulo na próxima segunda-feira. O Palmeiras não pagará nenhum valor para o Cruzeiro, arcando apenas os salários do atacante. Segundo o diretor de Futebol, o ciclo de contratações no clube está fechado.