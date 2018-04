Palmeiras erra muito e perde no Rio O novo Palmeiras, sob o comando de Vanderlei Luxemburgo, cometeu erros velhos, apresentou defeitos ultrapassados e perdeu para o Botafogo por 2 a 1, hoje à tarde, no Maracanã, na segunda rodada do Torneio Rio-São Paulo. Com esse resultado, o time carioca assumiu a liderança da competição, com duas vitórias. Dodô, autor do segundo gol, já tem quatro e comanda a artilharia, ao lado de Roger, do Fluminense, que marcou a metade no massacre por 8 a 0 sobre o América. A temperatura de mais de 40 graus fez com que o jogo ficasse arrastado até a metade do primeiro tempo. O Palmeiras errava nos passes e na marcação, enquanto o Botafogo também não entusiasmava. O clássico passou a animar a partir dos 25 minutos, quando Leonardo deu toque preciso para Alexandre entrar na área, livrar-se da zaga e tocar para o gol. O Botafogo empolgou-se com a vantagem, e três minutos depois quase amplia. Primeiro em cobrança de falta que Alexandre sofreu na entrada da área. Logo na seqüência, em chute forte de Leonardo Inácio, que Marcos defendeu parcialmente; a bola ainda bateu no travessão. Luxemburgo tratou de mudar o time. Para tanto, tirou Neto e colocou Itamar, herói nos 3 a 2 sobre o Flamengo, na semana passada. O Palmeiras reagiu e teve chance de empatar aos 40 minutos, em jogada que começou com o próprio Itamar, mas que morreu na conclusão de Lopes para a defesa de Kléber. O Botafogo consolidou a vitória aos 3 minutos do segundo tempo. Na primeira arrancada para o ataque, Leonardo Inácio foi derrubado por Alexandre na meia-lua. Dodô cobrou com perfeição, no ângulo, e fez 2 a 0. A diferença obrigou o Palmeiras a sair, mas faltou qualidade nas jogadas de ataque. Para variar, a equipe paulista chegou ao gol por meio de Arce. O lateral-direito cobrou falta na intermediária, aos 26 minutos, Alexandre antecipou-se à marcação e desviou forte, de cabeça. Os jogadores do Botafogo ameaçaram protestar, mas o lance era normal. O Palmeiras ensaiou reação, mas não passou disso. Muñoz abusou nos erros de passes e Lopes continua distante do jogador que despontou como craque no ano passado. O meia teve até oportunidade de empatar, mas chutou para fora. Itamar também arriscou no fim, mas Kléber defendeu. Os paulistas saíram de campo literalmente de cabeça quente.