Palmeiras escala Luxemburgo para convencer Thiago Neves

Vanderlei Luxemburgo vai ajudar a convencer Thiago Neves a trocar o Fluminense pelo Palmeiras, afirmou nesta sexta-feira o gerente de futebol do clube paulista, Toninho Cecílio. O técnico irá encorajar o jogador a deixar de lado os problemas judiciais e se transferir para o Palmeiras, onde seria titular absoluto ao lado de Valdivia - no Fluminense, ele poderia disputar posição com o argentino Darío Conca. Veja também: Palmeiras anuncia novos membros de sua comissão técnica Edmundo se desliga oficialmente da equipe do Palmeiras "Qual jogador não tem interesse em trabalhar com o Vanderlei?", argumentou Toninho Cecílio, apostando no poder de persuasão do treinador recém-contratado pelo Palmeiras. "Temos essa e várias outras estratégias traçadas para trazer o Thiago Neves. Não desistimos de contratá-lo." Os empresários Delcir Sonda e J.Hawilla também podem ajudar a convencer o jogador. Sonda até já havia adquirido 50% dos direitos econômicos de Thiago Neves, mas uma decisão da Justiça do Trabalho do Paraná, na última segunda-feira, determinou que 100% dos direitos voltaram a pertencer ao Paraná, ex-clube do atleta. "O caso é complicado, mas pode acabar com um final feliz para o Palmeiras", disse o diretor de futebol do clube paulista, Savério Orlandi. Com Sonda e J.Hawilla no negócio, o Palmeiras ganharia força. Os empresários tratariam da parte financeira, convenceriam Thiago Neves a desistir da ação na Justiça (ele já perdeu em primeira instância e poderia ficar parado no início do ano) e o colocariam no Palestra Itália. Vale lembrar que Thiago chegou a assinar pré-contrato com o Palmeiras em agosto, recebeu R$ 400 mil adiantados do clube, mas depois disse que preferia ficar no Fluminense, onde também assinou um compromisso de renovação contratual. Reforços Além de Thiago Neves, vários outros jogadores estão na mira do Palmeiras. Nesta sexta-feira, o diretor de futebol do Coritiba, Ricardo Gomyde, afirmou ter recusado uma proposta palmeirense pelo zagueiro Henrique, o meia Pedro Ken e o atacante Keirrison. Genaro Marino, diretor palmeirense, negou a informação. Além de contratar, o Palmeiras terá de vender, emprestar ou dispensar alguns jogadores para atender à exigência de Luxemburgo, que quer trabalhar com um grupo de 23 atletas. O primeiro a sair é o lateral-direito Paulo Sérgio, que está sendo negociado com o Botafogo. Elder Granja, do Inter, é o nome para substituí-lo. As saídas de Edmundo e Rodrigão também já estão definidas. Os atacantes Max e Luís têm futuro incerto. Para o ataque, a diretoria trouxe Alex Mineiro, do Atlético-PR, e busca ainda mais dois reforços. Adidas A empresa alemã de material esportivo fez oferta para adiantar a renovação de seu contrato com o Palmeiras, que expira só no final de 2008. "Estávamos ocupados com a questão do patrocínio da Fiat e pedimos à Adidas para adiar a conversa para janeiro", disse o diretor de marketing do clube, Rogério Dezembro. No Palestra Itália, há pressão de conselheiros para que o clube volte a ter um fornecedor italiano, como a Diadora. "Mas a Adidas sempre foi muito correta com a gente", admitiu Rogério Dezembro.