Palmeiras escolhe hoje novo presidente Os 300 conselheiros do Palmeiras escolhem hoje o novo presidente do clube para os próximos dois anos, em substituição a Mustafá Contursi, no poder há seis mandatos consecutivos. Graças à força política do dirigente, Afonso Della Monica - atual 1.º vice-presidente - deve vencer, com certa facilidade, a disputa nas urnas contra Seraphim Del Grande, candidato da oposição. Mustafá também se inscreveu, numa "chapa de segurança", a fim de pressionar os adversários, o próprio Della Monica e impedir composições de ambas as partes. Momentos antes da votação, deve retirar a candidatura e, amanhã, dedicar-se aos negócios particulares. "Não tenho pretensão de continuar à frente do clube", promete Mustafá, no poder desde 1993. A disputa eleitoral foi bem mais amena do que a anterior, em 2003, quando o time havia sido rebaixado para a Série B do Brasileiro e os opositores de insurgiram contra Mustafá. Desta vez, a movimentação dos rivais do atual presidente foi discreta. "É uma minoria, fez de tudo para me desestabilizar, mas eu os ignoro", afirma. Curiosamente, a principal disputa ocorreu entre os vice-presidentes de Mustafá, para decidir quem encabeçaria o grupo. Della Monica, um dos mais atuantes dirigentes do clube, ganhou a preferência. "Ele é uma boa pessoa, gosta muito de futebol", comentou Del Grande. Até o fim da votação, Della Monica evitou entrevistas e só deve se pronunciar após o resultado oficial. INFLUÊNCIA - O maior temor é o de que, mesmo com a posse de Della Monica, Mustafá continue exercendo sua influência no clube. Alguns indícios são as obras que inaugurou recentemente - o novo lance de arquibancadas e o contrato firmado com a Eletropaulo, para reforma da iluminação do estádio e do complexo esportivo -, que integram um de seus grandes sonhos: a transformação do Palestra Itália numa arena multiuso. O próprio Del Grande, diretor de Futebol entre 1993 e 1996, reconhece que as chances de vitória sobre a situação são mínimas, mas tem numa parceria forte o centro de suas propostas. "Será um grande investidor para o Departamento de Futebol", diz. "Com a economia de recursos, poderemos reativar as equipes olímpicas e remodelar o clube." Seraphim Del Grande bate na tecla da transparência. "O Palmeiras não pode virar vitrine para empresários, como tem acontecido", acusa. Mustafá acredita ter solidificado o clube, na sua gestão. "Os resultados financeiros, sociais e esportivos falam por si", diz. "Espero que meu sucessor faça a coisa certa." OUTROS CARGOS - Além do novo presidente, os conselheiros vão escolher quatro vice-presidentes - José Cyrillo Júnior, Luiz Carlos Pagnotta, Luiz Augusto Mello Belluzo e José Angelo Vergamini, da situação, devem vencer - e 15 membros do Comitê de Orientação e Fiscalização (COF). Em 2003, a situação preencheu todos os cargos. Nos próximos dois meses, também haverá eleições no Conselho: em fevereiro, serão escolhidos 76 membros e, em março, outros 76. Os demais 148 conselheiros serão vitalícios. Pelo novo Código Civil, não poderá haver conselheiros indicados.