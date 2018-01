Palmeiras espera acertar com Dênis Marques até quarta O vice-presidente Gilberto Cipullo e o diretor de Futebol Savério Orlandi, do Palmeiras, pretendem fechar a contratação do atacante Dênis Marques, do Atlético Paranaense, até quarta-feira. A oferta já foi feita: US$ 1,5 milhões, pouco mais de R$ 3 milhões, por 50% dos direitos do jogador. O dinheiro seria todo de empresários dispostos a investir no Palmeiras, como Idi Sonda, dono da rede de supermercados Sonda. O zagueiro Gustavo, ex-Paraná e único reforço garantido até agora, já foi contratado com a ajuda de um investidor: J. Hawilla, da empresa Traffic. Na quinta ou na sexta-feira haverá uma reunião da diretoria com os investidores da ?bolsa de atletas? - projeto que repassa parte dos direitos federativos de alguns jogadores a um grupo de empresários. Essa foi uma medida emergencial da diretoria para sanar as dívidas. Caio Júnior comanda na terça uma seleção paulista em amistoso com a pernambucana, no Recife. Como toda a comissão técnica é palmeirense e 11 dos 18 jogadores são do Verdão, a partida servirá, quem diria, para ajudar a entrosar mais a equipe para o Brasileirão. O goleiro Diego, o lateral Valmir, os zagueiros David e Dininho, os volantes Pierre, Martinez e Wendel, os meias Michael, Valdivia e William e o atacante Alex Afonso estão entre os 18 convocados por Caio Júnior. Edmundo também participaria do amistoso, mas pediu para ser cortado. O técnico não revelou o time titular, mas disse que a idéia é manter a base do Palmeiras justamente por causa do entrosamento. ?Podemos mesclar também com os jogadores do Bragantino?, disse Caio, referindo-se aos laterais Júlio César e André, ao volante Somália e ao atacante Everton - que o treinador não esconde: gostaria de levar para o Palmeiras. ?Essa é uma questão que sempre esteve nas mãos da diretoria.?