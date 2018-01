Palmeiras espera dificuldades em Marília De um lado, o Palmeiras, líder com 37 pontos e o melhor ataque, com 42 gols. Do outro, o Marília, quarto colocado com seis pontos a menos e a melhor defesa, com 17 gols sofridos. As duas equipes se enfrentam neste sábado, pela 20ª rodada da Série B do Brasileiro, com objetivos distintos. O Palmeiras, sem Magrão (contundido) e Marcos (na seleção brasileira), quer apenas se firmar na primeira posição, embora isso não traga grande vantagem. Mas o Marília, nas quatro rodadas que faltam, ainda luta para se manter entre os oito primeiros e se classificar para a segunda fase. "Teremos dificuldades", reconheceu o técnico do Palmeiras, Jair Picerni. "Vai ser o jogo mais difícil desta fase", apostou o meia Elson, confirmado para a partida no lugar de Magrão. Picerni demonstra certa frustração por não contar com Magrão. O jogador ficou em São Paulo fazendo tratamento intensivo para a lesão na coxa esquerda e deve voltar ao time no sábado que vem, contra o Avaí. O treinador optou por manter Elson ao invés de apostar em Correia, descartando uma formação mais defensiva. "Infelizmente as lesões estão atrapalhando. O Magrão se destaca pela vontade e voluntariedade. Mas o Elson está se encontrando aos poucos. Sábado passado, marcou até gol no empate contra o Sport", consolou-se o treinador. Elson quer aproveitar a chance para se firmar. De jogador quase descartado semanas atrás, ele reconquistou a confiança da comissão técnica. "Aqui temos um grupo e quem é chamado para jogar tem que manter o nível dos titulares. Não brigo diretamente com o Magrão para ser titular, mas quem garante que logo não estaremos atuando juntos?" Vágner Love, que já marcou 12 gols na Série B, dá a receita para o time não se enervar caso o gol demore a sair em Marília. "Devemos tocar a bola e esperar o momento certo para entrar na área. Afinal, o líder é o Palmeiras. Para uma equipe que até outro dia era motivo de gozação por causa do rebaixamento, o futuro parece animador. E até o final do ano, acredito que vá melhorar ainda mais", afirmou o atacante. O artilheiro do Palmeiras também entende que o adversário deste sábado será dos mais duros. E minimiza o fato de o time palmeirense ainda não ter vencido os primeiros colocados da Série B. "Vamos aproveitar esse jogo para conhecer bem o Marília. E se não ganhamos dos nossos principais concorrentes, como Botafogo, Remo, Brasiliense e Sport, nada melhor do que vencê-los na segunda fase, quando o campeonato realmente começar a ser decidido", disse Vágner Love.