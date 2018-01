Palmeiras espera Euller nesta quinta Vitorioso na sessão do STJD que determinou ao Vasco a liberação de Euller, o Palmeiras já espera a apresentação do jogador nesta quinta-feira. "O que está assinado tem que ser cumprido", disse o diretor de Futebol do Palmeiras, Américo Faria. Ele entrou em contato com Euller logo após receber o comunicado oficial do advogado do Palmeiras. O diretor disse que Euller jogará apenas pelo Palmeiras, não havendo possibilidade de o clube permitir que ele atue no Campeonato Carioca, pelo Vasco. O diretor garantiu que não haverá problemas para inscrever Euller na Copa Libertadores, já que os registros podem ser feitos até 48 horas antes de cada partida.