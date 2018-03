Palmeiras espera fechar com Keirrison nesta quarta

Esta quarta-feira será o dia D para ter Keirrison. Os irmãos Malaquias, empresários que detêm 80% dos direitos do atacante, reúnem-se com dirigentes do Coritiba (dono dos outros 20%), na capital paranaense, para pedir a liberação do atacante ao Palmeiras. Os cartolas do Coritiba estavam irredutíveis até esta terça, mas, diante da pressão do próprio Keirrison, devem ceder - entre o jogador e o Verdão já está tudo apalavrado há mais de um mês. "É uma situação que ainda não está totalmente equacionada. O Coritiba não quer liberá-lo. Mas ainda acho que podemos fechar o negócio", disse o gerente de futebol Toninho Cecílio, logo após uma reunião em São Paulo com o presidente do Coritiba, Jair Cirino, o supervisor do clube, o ex-jogador Jamelli, e os mandatários da Traffic, J. Hawilla e Júlio Mariz. Keirrison é o atacante sonhado por Vanderlei Luxemburgo para ocupar a vaga de Kléber, emprestado pelo Dínamo de Kiev só até 1º de agosto - os ucranianos o querem de volta depois disso. Ontem, surgiu também a notícia da possível saída de Alex Mineiro, não confirmada pela diretoria. Por isso, além de Keirrison, o Palmeiras deve ir atrás de outros atacantes para atender ao pedido de Luxa de ter um grupo forte e numeroso para a disputa do Campeonato Brasileiro, que começa domingo, contra o próprio Coritiba, no Couto Pereira. Outra prioridade é a defesa. As negociações com Rodrigo, que também pertence ao Dínamo e está emprestado ao Flamengo, têm evoluído. "É um jogador que temos interesse", diz Toninho. Nesta quarta de manhã serão apresentados, na Academia de Futebol, os reforços já garantidos: Fabinho Capixaba, Sandro Silva, Jefferson e Jumar.