Palmeiras espera finalmente acabar com risco de queda no Brasileirão

SÃO PAULO - Restando apenas quatro jogos para o término do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras não quer mais deixar para depois a garantia da sua permanência na divisão de elite. Mas, para se livrar definitivamente do fantasma do rebaixamento, o time se vê obrigado a ajudar, mesmo que indiretamente, o rival Corinthians, que ficará na torcida para uma vitória palmeirense sobre o Vasco, contra quem disputa o título. O confronto com os vascaínos será nesta quarta-feira, às 21h50, no Pacaembu.

O elenco do Palmeiras bem que tenta se concentrar apenas em seu trabalho, deixando de lado a briga que seu adversário desta quarta-feira tem pelo título brasileiro. Concentração e dias de paz, no entanto, são palavras que não caem bem no dicionário palmeirense ultimamente. Assim, o time entrará em campo ainda atordoado com as polêmicas declarações do atacante Kleber, que disse, na última segunda, que "80% do grupo não gosta de Felipão".

Depois da polêmica de Kleber, o elenco palmeirense foi blindado por César Sampaio, novo gerente de futebol de clube. "Nosso ano ainda está em jogo, depois resolvemos nossos problemas. Não dá para entrar em 2012 com as coisas mal resolvidas", justificou o dirigente. "Temos de deixar as diferenças de lado e pensar na causa (luta contra o rebaixamento)."

Com 42 pontos, o Palmeiras está sete na frente do Ceará, o primeiro dentro da zona de rebaixamento. Dependendo de outros resultados, talvez até um empate nesta quarta-feira já seja suficiente para livrar os palmeirenses de qualquer ameaça, mas vencer é o único objetivo do grupo - já são nove partidas seguidas sem vitória. Mesmo que isso signifique favorecer o Corinthians.

"Isso não existe, temos sempre de buscar o melhor para o Palmeiras", declarou César Sampaio, ao falar sobre uma possível ajuda ao rival Corinthians. "Mesmo que já estivéssemos livres do descenso, ou até mesmo classificado para a Libertadores, não permitiríamos que algum jogador quisesse prejudicar outro time."

PALMEIRAS - Deola; Cicinho, Thiago Heleno, Leandro Amaro e Rivaldo; Márcio Araújo, Marcos Assunção, Patrik e Luan; Fernandão e Ricardo Bueno. Técnico: Luiz Felipe Scolari.

VASCO - Fernando Prass; Fagner, Dedé, Renato Silva e Jumar; Fellipe Bastos, Nilton, Felipe e Diego Souza; Eder Luís e Elton. Técnico: Cristóvão Borges.

Árbitro - Leandro Pedro Vuaden (RS); Horário - 21h50 (de Brasília); TV - Pay-per-view; Local - Estádio do Pacaembu, em São Paulo (SP).