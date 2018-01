Palmeiras espera liberação de Juninho Osvaldo Giroldo, pai de Juninho Paulista, se reúne nesta quinta-feira com a diretoria do Celtic Glasgow, da Escócia, para tentar a liberação do jogador. O Palmeiras aguarda o resultado da conversa para encaminhar proposta oficial para a contratação do meia, cujo alto salário ? R$ 390 mil mensais ? é o maior problema para concretizar a transação. Os valores salariais de Juninho Paulista teriam de ser bem reduzidos para ajustar-se aos padrões do Palmeiras. O meia Roger, do Benfica, também interessa aos palmeirenses, mas os portugueses pedem US$ 3 milhões pelo ex-jogador do Fluminense. Enquanto isso, o atacante Adriano Chuva renovou contrato com o Palmeiras por seis meses.