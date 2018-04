Palmeiras espera por Christian e Alex O Palmeiras espera definir nesta terça-feira a situação do atacante Christian, do Bourdeaux, que está na lista de reforços do técnico Vanderlei Luxemburgo. O Grêmio quer atravessar a negociação, mas o diretor de Futebol, Sebastião Lapola, garante que o Palmeiras tem um documento do clube francês, que garante o empréstimo de Christian. Segundo o dirigente, o jogador tem até esta terça-feira para se apresentar ao Palmeiras, caso contrário terá de voltar para o Bourdeaux. O meia Alex viajou domingo para a Europa e nesta terça-feira deverá definir na Fifa o impasse com o Parma. Lapola garante que após o acordo com o clube italiano, o meia deverá se transferir para o Palmeiras. "Com o jogador já acertamos tudo". garantiu Lapola.