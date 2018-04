Palmeiras espera por Egídio e divulga a lista dos relacionados

O lateral-esquerdo Egídio pode ser um "reforço inesperado" do Palmeiras para encarar o Atlético-MG, sábado, no Allianz Parque, pela estreia do time no Campeonato Brasileiro. O clube conseguiu receber toda a documentação do atleta e corre para conseguir inscrevê-lo ainda nesta sexta e assim, deixá-lo em condições de ficar, pelo menos, como opção no banco de reservas para o técnico Oswaldo de Oliveira.

A diretoria aguardava há mais de 15 dias que o Dnipro, da Ucrânia, enviasse os documentos referentes a saída do atleta do time ucraniano, mas como ele conseguiu se desligar entrando na Justiça, geralmente a liberação demora mais. O departamento jurídico do clube esperava conseguir acertar a situação até segunda-feira, para que ele pudesse estrear diante do Sampaio Correa, terça-feira, pela Copa do Brasil. Entretanto, como os documentos já foram enviados para a Fifa e ele tem treinado normalmente, existe a possibilidade dele ser inscrito ainda nesta sexta e ficar no banco no sábado.

Inicialmente, Egídio não está na lista dos relacionados para a partida, mas caso consiga a liberação, será acrescentado no grupo. Na quinta-feira, Zé Roberto, que atualmente ocupa a lateral-esquerda, deixou claro que sua vontade é continuar no setor e não ir para o meio-campo, como esperado.

A situação de Egídio é parecida com a vivida por Cleiton Xavier quando retornou ao clube. Ele também deixou o Metalista, da Ucrânia, na Justiça, e por causa da demora dos ucranianos em enviarem seus documentos, ele não pôde ser inscrito na primeira fase do Campeonato Paulista.

Sem Egídio, o clube divulgou a lista dos relacionados e os desfalques para a partida contra o Atlético-MG são Leandro Pereira e Jackson (com dores musculares), Cristaldo (inflamação no pé esquerdo) e Cleiton Xavier (edema na coxa direita).

Confira os 23 relacionados:

Goleiros: Fernando Prass, Aranha e Jailson

Laterais: Lucas, Zé Roberto, João Pedro e Victor Luis

Zagueiros: Victor Ramos, Vitor Hugo, Tobio e Wellington

Volantes: Gabriel, Amaral e Andrei Girotto

Meias: Robinho, Valdivia, Alan Patrick e Ryder

Atacantes: Dudu, Rafael Marques, Gabriel Jesus, Kelvin e Maikon Leite