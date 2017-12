Palmeiras espera recorde de público Empolgados com a série de seis vitórias consecutivas e a quarta colocação no Brasileirão, os jogadores do Palmeiras esperam casa cheia neste sábado, às 18h10, contra o Guarani. A expectativa é de que a torcida palmeirense quebre o recorde de público neste ano no Palestra Itália. A melhor marca foi alcançada no último jogo no estádio, contra o Paysandu, há duas semanas, quando 20.777 pessoas pagaram ingresso. Para o jogo deste sábado, foram colocados à venda 23 mil bilhetes. Até o final da tarde desta sexta-feira, mais de 9 mil já haviam sido vendidos - quantidade bem acima do normal, segundo Durval Colossi, tesoureiro do clube. "Tenho certeza de que o recorde de público será quebrado", disse Pedrinho. Pedrinho sabe muito bem da importância da torcida para o Palmeiras, já que fez parte da campanha vitoriosa da Série B no ano passado. Na reta final daquele torneio, o time teve uma média de mais de 23 mil pessoas ao Palestra Itália. "Já está provado que, quando a torcida joga junto, o Palmeiras dificilmente é batido em seus domínios", lembrou o volante Corrêa. Além de quebrar o recorde de público do ano, o time sonha em superar a maior série de vitórias consecutivas na história do Palmeiras em campeonatos brasileiros. A marca, de oito vitórias, foi obtida entre os anos de 93 e 94. Agora, com seis sucessos seguidos e dois jogos em casa contra adversários na zona do rebaixamento (Guarani neste sábado e Flamengo na semana que vem), o técnico Estevam Soares se esforça para conter a empolgação do grupo. "Não quero nem falar nesse recorde. Pelo menos, não ainda", avisou. Para bater o Guarani, de preferência com um gol logo nos primeiros 15 minutos de jogo, Estevam treinou o time para fazer marcação por pressão - a já famosa "blitz". "Quero que o Pedrinho, o Ricardinho e o Thiago Gentil pressionem os adversários em cima", revelou o treinador. Além da ?blitz?, a outra surpresa tática armada pelo treinador é o ?carrossel alviverde?, esquema em que só o goleiro Sérgio e o zagueiro da sobra (Daniel) guardam posição. Os demais jogadores têm "liberdade para rodar o campo inteiro, com uma movimentação que tem que ser constante", explicou Estevam. Quem mais se movimenta nesse esquema são os laterais Baiano e Lúcio. O zagueiro Nen, treinado para aparecer como homem-supresa atacando pela esquerda, é outro que tem função destacada no ?carrossel alviverde?. Já o meia Pedrinho terá a incumbência de trocar de posição constantemente com os atacantes Ricardinho e Thiago Gentil.