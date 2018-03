Palmeiras espera ter Juninho na 2ª Agora não tem mais jeito. O Palmeiras tem só até segunda-feira para definir quem será o segundo jogador inscrito nas oitavas-de-final da Taça Libertadores da América ao lado do lateral-direito paraguaio Arce. A definição depende do desfecho da negociação envolvendo o meia Juninho Pernambucano, favorito do técnico Celso Roth para a vaga. No clube ninguém se trave a comentar o assunto sem a autorização do presidente Mustafá Contursi. Por sua vez, o empresário do jogador, Cláudio Guadagño, nega que já tenha se reunido com dirigentes. Mas um encontro definitivo entre os dois é dado como certo neste fim de semana. "Tenho a impressão de que ele (Juninho) vai estar no Palmeiras durante o Mundial de Clubes da Fifa", afirmou o empresário para a Agência Estado na sexta-feira. Quem corre por fora é o zagueiro Argel, reintegrado ao elenco palmeirense na quinta-feira, depois de ficar dois meses afastado por desentendimentos com a antiga comissão técnica, comandada por Marco Aurélio. Mas o próprio Roth já deixou claro que Argel dificilmente seria aproveitado nos próximos jogos. "Ele ainda está muito longe da condição ideal", afirmou. Entre os clubes brasileiros, o Cruzeiro é o único que já enviou para a Confederação Sul-Americana de Futebol (Conmebol) o nome dos atletas que vão atuar na competição continental. Integrarão o grupo mineiro os jogadores Emerson Matias, que jogará com o número 18, e Dorismar Felipe de Souza, com o 25.