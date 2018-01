Palmeiras está atrás de Felipe O meia Felipe pode ser o grande nome que a diretoria do Palmeiras pretende para a disputa da Copa Libertadores e do Campeonato Paulista. O jogador, que atuou pelo Flamengo no Campeonato Brasileiro, negocia com os dirigentes e teria, segundo pessoa ligada à diretoria, 80% de chances de voltar a jogar no Palmeiras - sua primeira passagem pelo Palestra Itália, sem grande destaque, foi em 2001. Felipe conta com o aval do presidente Mustafá Contursi, que o indicou ao Comitê Gestor de Futebol - grupo de diretores que tem tratado das negociações durante a fase de transição política no clube. O acordo só não foi fechado porque o Fluminense também tem interesse no jogador, que recebia cerca de R$ 100 mil mensais no Flamengo. Antes de Felipe, os dirigentes cogitaram os nomes do meia Roger, que foi para o Benfica, e de Romagnoli, do San Lorenzo, da Argentina. Aos poucos, o restante do elenco é definido - seguindo a política "pés no chão" do presidente Mustafá Contursi, que deixa o cargo no próximo domingo, após a disputa eleitoral entre Alfredo Della Monica, da situação, e Seraphim Del Grande, da oposição. Além da garantia de que o volante Magrão disputará a Taça Libertadores - pois o jogador não aceitou a proposta para se transferir para o FC Moscou -, os dirigentes já renovaram os contratos do zagueiro Nen, e do atacante Ricardinho, ambos por três anos. Quem também deve permanecer no clube é o lateral-direito André Rocha, que atuou em apenas duas partidas no Campeonato Brasileiro, mas agradou ao técnico Estevam Soares. Os direitos federativos do jogador, revelado pelo Águas de Lindóia, pertencem à Portuguesa santista. O atacante Muñoz disse que foi sondado por um dirigente do Santos, mas como tem contrato com o Palmeiras até dezembro, seguirá no clube. O meia Elson, cujo compromisso venceu dia 31 de dezembro, ainda não foi procurado para tratar da renovação. Seus direitos federativos pertencem ao empresário Oliveira Júnior, que administra o Ituano.