Palmeiras está atrás de Nenê, do Etti A diretoria do Palmeiras está tentando a contratação do atacante Nenê, do Etti Jundiaí, que disputou boas partidas pela equipe do interior paulista no Torneio Rio-São Paulo. O clube busca atacantes, porque deverá perder Christian, que está voltando para o Bordeaux, da França. O Palmeiras deve devolver ao Figueirense o volante Jeovânio e o meia Fernandes.