Palmeiras está caindo aos pedaços O fracasso do futebol não é a única conseqüência da gestão que se mantém no comando do Palmeiras desde 1993. Boa parte do patrimônio do clube padece em decorrência de inegáveis falhas administrativas. Vidraças quebradas, rachaduras, infiltrações, traves e tabelas de basquete enferrujadas, fios de instalações elétricas expostos, portas deterioradas e privadas entupidas em pontos distintos entre os 40 mil m² de área construída do clube, na Água Branca, foram vistas de perto ontem pela reportagem do JT ? recebida com exclusividade pelo segundo vice-presidente do clube, José Cyrillo, e pelo diretor de futebol Mário Giannini. Leia mais no Jornal da Tarde