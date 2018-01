Palmeiras está cheio de indefinições O Palmeiras entra em campo neste sábado, às 16 horas, contra a Ponte Preta, em Campinas, inaugurando uma era de indefinições dentro do clube. Em curto prazo de tempo, o técnico Marco Aurélio terá de remontar a equipe e buscar opções de qualidade em meio à grande quantidade de jogadores que foram incorporados ao grupo nesta semana. Os desfalques também aceleram as mudanças dentro de campo. Sem poder contar com Daniel, contundido, além de Gilmar e Claudecir, suspensos, o técnico novamente terá de improvisar a equipe contra a Ponte Preta, pelo Campeonato Paulista. Galeano, que garantia ter se transformado definitivamente em zagueiro, voltará à posição de volante. Com isso, desta vez a zaga deverá ser formada por Paulo Turra e Thiago Matias. Por outro lado, o atacante Tuta e o volante Fernando têm retorno garantido. ?Espero que uma vitória ajude ao clube a sair desta fase de altos e baixos?, observou Fernando. Em 9 partidas disputadas até agora neste ano, o Palmeiras acumula três empates, quatro derrotas e apenas duas vitórias. Ocupa a 10ª colocação no Paulista, com 6 pontos em 5 jogos. A má campanha da equipe nesta temporada fez a comissão técnica e a diretoria transformarem o atual Palmeiras em um verdadeiro laboratório. Além da chegada dos atacantes Fábio Júnior e Muñoz, o jogador de futsal, Falcão, está sendo testado. Já o meia Lopes retornará ao futebol a partir de 3 de março, quando se encerrará sua suspensão por doping. O atacante Euller, vendido ao Vasco, mas emprestado apenas para a Libertadores, também está sendo aguardado, após uma batalha jurídica do clube no STJD para conseguir a liberação do jogador. Nesta sexta-feira, o zagueiro Leonardo veio do Coritiba e foi apresentado como novo reforço. E, para aumentar esta "Torre de Babel" em que se transformou o grupo, pelo menos dois dos quatro jogadores da filial do Palmeiras no Nordeste deverão ser contratados na próxima semana. Até mesmo no Paulista, competição que se iniciou há cerca de um mês, a lista de jogadores não está definida. Pelo regulamento, mudanças são permitidas até 8 de março, mas, no Palmeiras, quase 20% das vagas poderão ser alteradas. Já estão inscritos 31 jogadores.