Palmeiras está nas quartas de final da Copa São Paulo

O Palmeiras é o oitavo time classificado para as quartas-de-final da 41ª Copa são Paulo de Futebol Júnior. A vaga só veio na cobrança de pênaltis (5 a 4), depois do empate no tempo normal, por 2 a 2, com o Desportivo Brasil, neste domingo à noite, em São Carlos.

O Palmeiras sempre correu atrás do placar e da boa disposição do Desportivo. Bruno Smith, de pênalti, e Novinho marcaram para o Desportivo, enquanto Afonso, de cabeça, e Luis Felipe, de pênalti, empataram para o Palmeiras.

Nos pênaltis, Emerson Gaúcho perdeu a terceira cobrança do Desportivo Brasil, enquanto os cinco pênaltis palmeirenses foram confirmados por Ramos, Afonso, Gabriel, Patrick e Luis Felipe. O Palmeiras, que nunca foi campeão do torneio, vai enfrentar a Portuguesa na próxima fase.

DEFINIÇÕES

O domingo foi de definições na Copa São Paulo. Cruzeiro, Santos, Portuguesa e Palmeiras garantiram classificação às quartas-de-final da competição e se juntam a São Paulo, Paulista, CFZ Brasília e Juventude, que confirmaram as vagas no sábado.

Os confrontos pelas quartas-de-final devem ocorrer nesta terça e quarta-feira. Os locais e horários devem ser determinados nesta segunda-feira pela Federação Paulista de Futebol (FPF).

DUELOS DAS QUARTAS

Cruzeiro x São Paulo

Juventude x CFZ Brasília

Santos x Paulista

Palmeiras x Portuguesa