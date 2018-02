Palmeiras está num ?grupo da morte? na Libertadores A vitória por 4 a 2 sobre o Deportivo Táchira, quarta-feira, na Venezuela, foi bem mais fácil do que o técnico Emerson Leão imaginava. O técnico do Palmeiras, porém, não se ilude. Sabe que, a partir de agora, só verá pedreira na Copa Libertadores da América. Ao lado de Rosário Central, da Argentina, Cerro Porteño, do Paraguai, e Atlético Nacional, da Colômbia, já pode se considerar membro do ?Grupo da Morte?. A estréia é dia 15, contra o Cerro, em Assunção. Leão diz que ? que torna um grupo fácil ou difícil é o que se mostra em campo. "Vamos encarar três escolas diferentes, mas temos condições de passar. Para isso, no entanto, precisamos mostrar muito mais determinação. Precisamos estar preparados para todas elas.? O técnico evita dizer qual deverá ser o adversário mais complicado. Historicamente, o ?menos difícil? seria o Cerro Porteño, que nunca bateu o Palmeiras, em seis confrontos válidos pela Libertadores - ano passado, foram dois empates. O rival mais complicado deve ser mesmo o Rosário. Em jogos do Palmeiras contra argentinos na Libertadores há um profundo equilíbrio: foram seis vitórias do Verdão, cinco dos ?hermanos? e quatro empates. As últimas lembranças não são boas: o clube alviverde perdeu a final de 2000 e a semifinal de 2001 para o Boca Juniors. O Atlético Nacional também deve dar trabalho. O time de Medellín tem um ataque muito conhecido dos brasileiros: Aristizábal, ex-São Paulo e Santos, e Marcelo Ramos, que atuou no próprio Palmeiras, em 2000 ? fez nove gols em 24 jogos. Os dois se tornaram muito amigos. Ao voltar à Colômbia, Aristizábal levou o colega, já em baixa no futebol brasileiro. O problema da dupla é a idade: Marcelo está com 32 anos e Ari, 34. Curiosamente, o Palmeiras, clube brasileiro que mais disputou a Libertadores (esta é a 13ª.), só jogou quatro vezes contra um time colombiano no torneio ? foram três vitórias e uma derrota. O último foi inesquecível para os palmeirenses: a decisão em 1999, contra o Deportivo Cáli, no Parque Antártica, quando se sagrou campeão nos pênaltis.