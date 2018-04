Palmeiras está perto da marca de 100 gols no ano

Líder disparado do Brasileirão, o Palmeiras deve atingir uma marca simbólica na próxima rodada do campeonato, domingo, quando enfrenta o Santos, na Vila Belmiro. Como 99 gols marcados até agora na temporada, o time palmeirense espera atingir o 100º gol justamente no clássico.

Veja também:

Palmeiras perde Maurício Ramos por mais de 30 dias

MASCOTES - Baixe o papel de parede do seu time

Visite o canal especial do Brasileirão

Brasileirão 2009 - Tabela | Classificação

Dê seu palpite no Bolão Vip do Limão

Até agora, o Palmeiras disputou 59 jogos neste ano, incluindo Paulistão, Libertadores e Brasileirão, o que dá uma média de 1,7 gol por partida. E o maior artilheiro da temporada é o atacante Keirrison, que já deixou o clube: 24 gols. Em segundo lugar na lista aparece o meia Diego Souza, com 16 gols marcados.

"É um marca importante, pois mostra o equilíbrio do nosso time entre a defesa e o ataque. Temos sofrido poucos gols e o ataque tem sido eficiente quando necessário", comentou o atacante Obina, artilheiro do time no Brasileirão, com nove gols marcados.