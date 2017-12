Palmeiras está perto de contratar Antonio Carlos, da Ponte Preta

Mais um jogador está deixando o elenco da Ponte Preta. O zagueiro Antonio Carlos, que tinha seu contrato praticamente renovado, não vai continuar no estádio Moisés Lucarelli e deve acompanhar o técnico Eduardo Baptista no Palmeiras. Por outro lado, a diretoria mantém o discurso de que aguarda uma proposta oficial pelo atacante William Pottker, que está agora entre o Corinthians e o futebol chinês.

Mas se a saída do artilheiro do Campeonato Brasileiro já estava sendo digerida pela torcida, a falta de acordo com o zagueiro caiu como um golpe. Emprestado pelo Flamengo, ele terminou a temporada como titular, com um futebol eficiente, de velocidade e força. Há dois meses, o gerente de futebol, Gustavo Bueno, já negociava a sua permanência, mas perdeu a disputa na reta final.

Os direitos econômicos de Antonio Carlos estão ligados ao Tombense, de Minas Gerais, que tem ligações com o empresário carioca Eduardo Uram. Ele próprio confirmou a falta de acerto com a Ponte Preta, que tem um limite financeiro em torno de R$ 100 mil mensais. "Existem outras situações melhores, e agora, vamos ver qual melhor proposta para o jogador, tanto no aspecto financeiro como também em sua carreira", justificou Uram.

O zagueiro tem 23 anos, 1,91m e pesa 79 quilos. Foi revelado na base do Corinthians e ganhou destaque na final da Copa São Paulo de Futebol Júnior de 2012, quando marcou dois gols na campanha do título. Apesar disso, foi pouco aproveitado no time principal, tanto que acabou emprestado ao Oeste e ao Avaí. Foi bem em Santa Catarina, em 2015, chegou a ser anunciado pelo Flamengo, mas acabou liberado para defender a Ponte Preta em 2016. Disputou 15 jogos na última temporada e marcou um gol.