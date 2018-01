Palmeiras está perto de fechar com Dênis Marques O atacante Dênis Marques pode ter sua contratação acertada pelo Palmeiras já na semana que vem. É isso o que espera o diretor de futebol Savério Orlandi, que disse nesta sexta-feira estar ?muito otimista? com relação a um acordo com o Atlético Paranaense. ?As conversas estão evoluindo bem. Esperamos ter novidade já depois do feriado de 1.º de maio?, disse Savério. ?Se houver mesmo o desfecho, será já na semana que vem, porque percebi que o Palmeiras tem urgência nessa questão?, emendou Paulo Sérgio Belotti, empresário do atleta. A proposta já foi feita ao Atlético: US$ 1,5 milhão, pouco mais de R$ 3 milhões, por 50% dos direitos federativos do jogador. O Palmeiras nem precisará abrir o cofre - o dinheiro viria todo de parceiros investidores, como Idi Sonda, dono da rede de supermercados Sonda. ?Muito provavelmente o Palmeiras não pagará nada nessa transação?, revelou Savério. O dirigente contou que ?muitos investidores estão interessados em ajudar nessa contratação?. A aposta é que Dênis Marques, de 26 anos, tenha valorização semelhante à do chileno Jorge Valdivia, que foi contratado pelo equivalente a R$ 7 milhões e hoje não sairia do Palmeiras por menos de R$ 20 milhões, segundo o vice-presidente Gilberto Cipullo - valorização de quase 200%. ?O Dênis tem potencial para dar um bom retorno?, avalia Savério. O dirigente contou também que a diretoria do Atlético, num primeiro momento, nem cogitava negociar só 50% dos direitos do jogador. Mas, depois de analisarem a proposta e perceberem que ainda podem lucrar novamente no futuro - já que manteriam metade dos direitos do atleta -, os paranaenses admitem ceder. ?Acho que nem precisaremos ceder jogadores em troca. Será uma negociação meramente financeira?, disse Savério. Paulo Sérgio Belotti, empresário de Dênis, afirmou ao estadao.com.br que foi procurado por Cipullo. ?Ele disse que quer resolver a questão o mais rápido possível.? Belotti ainda não acertou as bases salariais de Dênis com o Palmeiras. ?Faremos isso após o acerto entre os clubes.? Segundo o diretor Savério Orlandi, a contratação de Dênis não impede o acerto também com Alecsandro, do Sporting. ?Mas essa é bem mais difícil.? Neste sábado, a diretoria assistirá ao jogo-treino contra o Santo André, no CT da Barra Funda, de olho no volante Makelele, do time do ABC. ?É um jogador que me agrada muito. Como o pessoal do Santo André estará aqui, podemos sentar para conversar sobre ele?, disse Savério. Finalmente Nesta sexta o Palmeiras apresentou oficialmente o zagueiro Gustavo, contratado junto ao Paraná e que já treinava com o grupo há quase 10 dias. "Sou um zagueiro que gosta de atacar. Sou técnico, rápido. E não via a hora de poder vestir logo a camisa do Palmeiras?, afirmou.