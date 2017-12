Palmeiras está perto do acerto com Nen Basta um "sim" de Wagner Marques, presidente do Gama, para o zagueiro Nen se apresentar ao Palmeiras. "Ainda faltam uns detalhes, que o presidente deve estar discutindo com o Palmeiras", confirmou nesta sexta-feira Edvan Aires, gerente de futebol do Gama, por telefone. O maior problema é que Wagner Marques passa férias com a família no Nordeste e só retorna no dia 7. "Mas as conversas prosseguem. Falta pouco para o acordo. Talvez até o fim do ano possamos oficializar algo", disse Edvan Aires. O Palmeiras deve contratar o jogador por empréstimo de um ano. Entre ele e o clube paulista está tudo definido. Só falta mesmo a anuência do presidente do Gama. Nen confirma: "Estou torcendo para tudo dar certo. Minha vontade é jogar no Palmeiras e trabalhar novamente com o Jair Picerni." O zagueiro de 25 anos, 1,80 m e 72 kg, foi indicado por Picerni, comquem trabalhou em 1999, no próprio Gama. Pode atuar também como volante e costuma fazer gols de cabeça. "Tenho um boa colocação dentro da área", explica. Impasse - Em relação à renovação do lateral-esquerdo Lúcio, a situação permanece indefinida. Apesar de seu irmão e procurador Clécio Souza ter declarado que queria definir o acordo até hoje, as negociações não evoluíram. Falta acertar o salário do jogador. O Ituano avisou que se o lateral não renovar com o Palmeiras a venda de metade dos direitos federativos será desfeita e Lúcio deverá se apresentar em Itu no dia 2.