Palmeiras está pronto para enfrentar o Sport O time do Palmeiras está definido para a partida contra o Sport sábado à noite, no estádio Gigante do Agreste em Garanhuns (PE), em que pode garantir sua volta à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro. Segundo o técnico Jair Picerni, o treino recreativo realizado nesta sexta-feira à tarde no campo do CRB, em Maceió, serviu para confirmar a presença do volante Adãozinho, na vaga de Marcinho, suspendo pelo terceiro cartão amarelo. Esta, na verdade, será a única alteração em relação ao time que iniciou o último jogo, contra o Marília. Para Picerni, a palavra de ordem do jogo contra o Sport é de superação. "Temos que superar todos os obstáculos: torcida adversária, condições do campo e a equipe do Sport que joga forte e bem" afirmou Picerni. A delegação do Palmeiras, com 20 jogadores, desembarcou em Maceió no final da manhã, em vôo comercial com conexão em Salvador. O time está hospedado no Hotel Ritz, Lagoa da Anta, no bairro da Jatiúca onde recebeu o apoio de vários torcedores alagoanos. Segundo a comissão técnica o Palmeiras embarca para Garanhuns no final da tarde deste sábado, em avião fretado. Depois do jogo contra o Sport, o time retorna para Maceió, onde dorme e na manhã de domingo volta para São Paulo. O time está escalado com Marcos; Baiano, Glauber, Leonardo e Lúcio; Adãozinho, Elcio, Magrão e Diego Souza; Vagner e Edmilson. A exemplo do que fez nos últimos dias, o goleiro Marcos teve de comentar as declarações que fez a respeito das condições do estádio Gigante do Agreste, de Garanhuns. Ainda em São Paulo, o goleiro viu fotos antigas do estádio e disse que o gramado lhe pareceu um pasto e ironizou dizendo que a iluminação deveria ser feita por vaga-lumes. Hoje ele disse que espera que o campo não seja tão ruim quanto foi divulgado pela imprensa.