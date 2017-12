Palmeiras está pronto para milagre A vitória sobre o Figueirense por 1 a 0, domingo, em Florianópolis, só aumentou a confiança do técnico Estevam Soares. Afinal, tem 74 pontos, está na quarta colocação, obteve sua sexta vitória consecutiva e, no próximo sábado, pega em casa um Guarani desmotivado, que ontem dispensou nove jogadores, sinal de que se conformou com o rebaixamento. "Agora, o Palmeiras é um candidato ao título ou a uma vaga na Libertadores. Vamos ver o que dá para conseguir", afirmou Estevam que não quis comentar a ameaça do presidente Mustafá Contursi de antecipar as férias dos jogadores. Os boatos apontam que Magrão seria o primeiro da lista. "Sobre esse assunto não falo. Só respondo sobre coisas de dentro de campo", desculpou-se o treinador, depois de repetir que é funcionário do clube e que entende a posição da diretoria. Magrão também preferiu o silêncio. "Só li as declarações do presidente. Não posso opinar sobre isso", justificou. Estevam tem um problema para resolver até a partida contra o Guarani, sábado (18h10), no Palestra Itália. Magrão e Marcinho (o primeiro pelo terceiro cartão amarelo e o segundo pelo vermelho) estão suspensos. E há, ainda, o cansaço. "Está na hora de poupar um pouco os titulares. É a hora de tirar treino dos jogadores e pensar mais na recuperação de todos", disse. Outro desafio é administrar a motivação do grupo. O Palmeiras tem conseguido bons resultados - as seis vitórias consecutivas comprovam isso -, mas os jogadores precisam manter a pegada. "Esse é o momento de buscar a maior motivação possível. A quarta colocação nesse momento do campeonato é um estímulo para os jogadores. Temos de continuar nessa linha", recomendou. Nas próximas duas rodadas, o Palmeiras joga no Parque Antártica contra duas equipes que brigam para fugir do rebaixamento: Guarani (no próximo sábado) e Flamengo (dia 28). O que seria um fator positivo para qualquer equipe, acendeu o sinal amarelo no Palmeiras. Afinal, foram em confrontos contra times fracos que o Verdão encontrou dificuldades. "Tenho certeza: serão partidas muito difíceis. Mas o Parque Antártica é nossa casa, temos de fazer valer a vantagem", lembrou Estevam. Nesta segunda-feira, no desembarque em Congonhas, o volante Marcinho reclamou da expulsão que o tira do jogo contra o Guarani. "Estava sendo perseguido pelo juiz (Elvecio Zequetto). Concordo que o segundo cartão foi uma falta dura, mas não merecia ganhar o primeiro amarelo", disse o volante.