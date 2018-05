Palmeiras está próximo de acerto com atacante da Portuguesa

SÃO PAULO - A busca por um centroavante no Palmeiras está próxima de chegar ao fim. O clube pode acertar nesta quinta-feira a contratação por empréstimo do atacante Henrique, jogador que disputou o último Campeonato Paulista pela Portuguesa. O jogador, que pertence ao Mirassol, deve assinar contrato até o fim do ano. Ele marcou sete gols no Paulistão.

Henrique tem 24 anos e contrato com a Portuguesa até o fim de maio, mas ele fez um acordo com a equipe rubro-verde para ficar livre antes desse prazo e assim negociar com clubes interessados em seu futebol. O Flamengo chegou a acertar verbalmente com o jogador e até marcou data para exames médicos na Gávea, mas o Palmeiras entrou na disputa e deve levar o atacante, que tem interesse em permanecer em São Paulo.

O atacante é agenciado por Meer Kauffmann, o mesmo empresário do zagueiro Lúcio, e isso facilitou a negociação. Além da Portuguesa, Henrique atuou pelo Santos, Chapecoense, Mogi Mirim, Santo André e Cianorte. Com a confirmação do acerto com Henrique, o Palmeiras concede reforçar um dos setores que o técnico Gilson Kleina mais pedia contratações. Além de Alan Kardec, que negocia sua permanência, o clube conta apenas com Miguel para o setor, jogador que claramente não caiu nas graças do treinador.

O Palmeiras chegou a sondar Rafael Silva, do Ituano, o campeão paulista, e abriu negociações com Douglas Tanque, do Penapolense, mas em ambos casos, as conversas não evoluíram. A diretoria também sondou o zagueiro Marcelo, do Volta Redonda, mas neste caso o Flamengo foi mais rápido e conseguiu sacramentar a contratação do jogador, que apareceu com destaque no Campeonato Carioca deste ano.

Como de praxe, a diretoria do Palmeiras não comenta sobre negociações em andamento e avisa que só dará informações do negócio quando o atacante tiver assinado contrato. Se der certo, Henrique será o primeiro reforço do Palmeiras visando a disputa do Campeonato Brasileiro.