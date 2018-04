Palmeiras está próximo de acerto com Vitor Hugo e Lucas

Depois do volante Amaral, o Palmeiras deve acertar em breve com mais dois jogadores para a próxima temporada. O zagueiro Vitor Hugo, do América-MG, e o lateral-direito Lucas, ex-Botafogo, devem assinar contrato até esta terça-feira e se juntar ao jogador do Goiás como novas caras do time alviverde para 2015. Além deles, o clube acertou também com o técnico Oswaldo de Oliveira.

Vitor Hugo depende apenas de exames médicos para assinar contrato de empréstimo válido por uma temporada. O interesse do Palmeiras no jogador de 24 anos acontece desde o ano passado, mas na ocasião não houve acordo com o Tombense-MG, clube detentor dos direitos federativos do zagueiro.

Quanto ao lateral-direito Lucas, ele deixou o Botafogo em agosto, após entrar na Justiça alegando atraso de pagamento de salários, direitos de imagem e depósito do FGTS. Como já tinha feito 11 jogos no Campeonato Brasileiro, o jogador de 26 anos não conseguiu se transferir para outro clube. O curioso é que ele trabalhou com Oswaldo de Oliveira no clube carioca, quando, inclusive, viveu seu melhor momento na equipe alvinegra. Deve assinar um contrato de dois anos.

Junto com Amaral, Vitor Hugo e Lucas dão início a uma grande reformulação que deve ocorrer no Palmeiras para a próxima temporada. A expectativa é que mais jogadores acertem antes de iniciar 2015. A apresentação do elenco está marcada para o dia 6 de janeiro, mas o anúncio e apresentação dos reforços ainda não tem data marcada.