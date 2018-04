Palmeiras: Estevam faz um alerta Apesar de o Palmeiras ter conquistado apenas dois dos últimos nove pontos disputados, e de ter caído do primeiro para o quarto lugar em duas semanas, o técnico Estevam Soares não vê motivo para desespero. Na opinião do treinador, ?está tudo dentro da normalidade de um campeonato longo e disputado como o Brasileiro?. Estevam, porém, faz o alerta: ?O que não podemos fazer é perder pontos em casa?. Por isso, ele exige do time a vitória sobre o Cruzeiro terça-feira à tarde, no Parque Antártica. ?Temos que subir degrau por degrau e o primeiro deles é o Cruzeiro. Temos que vencer para não deixar que os líderes da competição se distanciem ainda mais?. O técnico reconhece que o time anda muito cansado ? teve apenas dois dias de folga nos últimos dois meses. Mesmo assim, ele marcou para hoje (domingo), às 8h30, um treino no Parque Antártica. Um tanto constrangido, Estevam admite que um dos motivos que o levou a marcar o treino tão cedo seria o medo de que alguns atletas exagerassem na noite de sábado. ?Jogador de futebol, independentemente de balada ou não, tem que dormir e acordar cedo?. O treinador completa: ?Um treino de manhã, como esse, é bom porque dá ao atleta o restante do dia livre, para curtir com a família?. Para o jogo de terça-feira, Estevam não poderá contar com o zagueiro Leonardo e o volante Corrêa, que receberam o terceiro cartão amarelo na partida contra a Ponte Preta. Para a vaga na zaga, o técnico não tem dúvida: vai escalar Nen, que retorna ao time após cumprir suspensão. Já para o meio-de-campo o treinador tem duas opções: Diego Souza e Pedrinho. O primeiro, segundo Estevam, é quem tem mais chances de ser titular. ?Ele vem treinando muito bem, vem entrando durante as partidas muito bem. Já está na hora de ele ganhar uma chance?. O técnico, que tem por costume elogiar seus reservas nas entrevistas que concede, diz que está de olhos bem atentos em dois jogadores que brilharam no São Caetano, mas que ainda não conseguiram o mesmo destaque no Palmeiras por causa de lesões: o zagueiro Daniel e o volante Claudecir. O primeiro foi titular durante a Série B do ano passado, mas se contundiu gravemente no início deste ano e só no último mês voltou a treinar com bola; Já o segundo, entre idas e vindas ao departamento médico, não joga uma partida oficial desde maio devido a problemas no joelho direito. ?O Daniel já atuou em quatro partidas do Palmeiras B, ficou no banco no nosso último jogo e pode ser utilizado num futuro próximo. Já o Claudecir, que não passa no departamento médico há duas semanas, é um volante com uma excelente saída de bola?, elogia Estevam, que não esconde ser fã de outro ex-jogador do São Caetano que nunca chegou a encantar no Palmeiras: o volante Adãozinho, que tem ficado no banco de reservas nos últimos jogos. Estevam confirma que os laterais Bruno e Xavier, de Marília e Santa Cruz, respectivamente, podem ser contratados ainda esta semana. As negociações de ambos com a diretoria estão em estado avançado.