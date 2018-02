Palmeiras: Estevam tem mais dúvidas A internação de Muñoz pode mudar os planos do técnico Estevam Soares para a partida do Palmeiras contra o São Caetano domingo. Na terça-feira, o atacante foi internado no Hospital São Luís com suspeita de uma crise de apendicite. Para alívio do treinador, os exames realizados hoje constataram que o atacante teve apenas uma infecção intestinal e não será necessária uma cirurgia, mas o jogador vai ficar em repouso por alguns dias. Muñoz não foi a única ausência no treino de hoje. Outro que passou a tarde no hospital foi o atacante Vágner Love, que deu continuidade aos exames médicos extras exigidos pelo CSKA da Rússia para contratá-lo. Estevam diz que pretende contar com Vágner e Muñoz no domingo, mas se por acaso a dupla não puder atuar - o primeiro porque foi negociado e o segundo por não ter se recuperado do problema médico - pode adiar algumas mudanças que pretende fazer na escalação da equipe. "O Vágner vai treinar (amanhã) e se o Muñoz puder participar das atividades de sexta deve jogar", disse o técnico palmeirense. "Mas se por acaso eu ficar sem os dois, a tendência vai ser não mexer." Estevam acredita que se o colombiano ficar fora da partida, deverá ser substituído por Thiago Gentil. Uma alteração, no entanto, será obrigatória: Leonardo, suspenso, abriu uma vaga na defesa. "O Gabriel é favorito, mas o Glauber é um jogador que já atuou diversas vezes e em várias ocasiões com maestria." A alteração que pode ser adiada com a ausência dos atacantes titulares será no meio de campo. Estevam estuda a possibilidade de deslocar o volante Correia para a lateral - o jogador atuaria como em uma função de ala - e o meia Elson ganharia uma vaga no meio-de-campo. Depois de várias desavenças por causa de seu temperamento forte, o jogador quer mostrar que aprendeu a manter o autocontrole. "Foi um momento de fraqueza minha, estava com a cabeça quente", disse ele sobre os desentendimentos com o ex-técnico Jair Picerni, com quem, garante, fez as pazes. "Agora, se tentarem me provocar em campo, pego a bola e vou para cima tentar ganhar uma jogada. Não posso fazer alguma coisa e depois ser expulso e prejudicar o Palmeiras.