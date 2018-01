Palmeiras estréia em Goiás na Série B A CBF divulgou nesta terça-feira a tabela da Série B do Campeonato Brasileiro, com a presença dos rebaixados Palmeiras, Botafogo, Portuguesa e Gama. A competição terá a mesma fórmula de disputa da primeira divisão, em dois turnos (com jogos de ida e volta) e definição do campeão por pontos corridos. Dos 24 participantes, sobem dois e caem dois. O início é no dia 5 de abril e a última rodada acontece em 28 de novembro. A estréia do Palmeiras será em 5 de abril, contra o Vila Nova, no estádio Serra Dourada, em Goiânia. No mesmo dia, o Botafogo recebe o Avaí em Caio Martins. Já a Lusa enfrenta o Mogi Mirim no Canindé. O outro rebaixado, Gama, jogará com o Marília, no interior de São Paulo. O Estado de São Paulo contará com o maior número de participantes: seis. Além de Palmeiras, Portuguesa e Mogi Mirim, estão relacionados Marília, Paulista e União São João. O Rio de Janeiro só estará representado pelo Botafogo, enquanto Pernambuco disputará a competição com três clubes tradicionais, que já fizeram parte da divisão de elite do futebol brasileiro: Santa Cruz, Sport e Náutico. De acordo com o regulamento da Série B, todas as despesas com transporte aéreo e terrestre, hospedagem e alimentação ficam a cargo dos clubes. Os estádios escolhidos para a competição devem ter capacidade mínima de 10 mil lugares. Os jogos serão realizados normalmente às terças e sábados. Confira a primeira rodada da Série B de 2003, a ser realizada toda no dia 5 abril: - Vila Nova-GO x Palmeiras, em Goiânia - Portuguesa x Mogi Mirim, em São Paulo - América-RN x Náutico, em Natal - Botafogo x Avaí, em Niterói - São Raimundo x Sport, em Manaus - Marília x Gama, em Marília - Santa Cruz x Remo, em Recife - Brasiliense x CRB, em Brasília - Ceará x União São João, em Fortaleza - Paulista x América-MG, em Jundiaí - Joinville x Londrina, em Joinville - Caxias x Anapolina, em Caxias do Sul