Palmeiras estréia mergulhado em crise Uma reunião de emergência convocada pelo presidente do Palmeiras, Mustafá Contursi, na madrugada desta quinta-feira, horas depois de o time ser humilhado pelo Vitória-BA por 7 a 2 pela Copa do Brasil, definiu pela dispensa de seis jogadores. Os zagueiros Índio, Denis e Gustavo; os laterais Neném e Everaldo; e o meia Pedrinho estão de saída do Parque. Para piorar a situação do clube, que neste sábado estréia na Série B do Campeonato Brasileiro contra o Brasiliense em Taguatinga, o goleiro Marcos pode ir para o Cruzeiro. Leia mais no Jornal da Tarde