Palmeiras estreia na Copa São Paulo com vitória por 4 a 1

O Palmeiras começou bem a disputa da Copa São Paulo de Juniores. Em busca de seu primeiro título, a equipe derrotou o Rio Branco, do Acre, por 4 a 1, em partida válida pelo Grupo T, disputada na noite desta segunda-feira em São Carlos.

O time de Palestra Itália contou com o apoio de um bom público. O primeiro gol foi marcado logo aos 12 minutos do primeiro tempo. O meia Gilsinho recebeu bola dentro da área e acertou uma bomba. O goleiro Franco ficou vendido.

Aos 18 minutos, o Palmeiras ampliou com Gabriel Silva. O lateral-esquerdo acertou um forte chute com o pé esquerdo. Franco chegou a tocar na bola, mas ela entrou para o fundo das redes - Gabriel Silva será utilizado por Muricy Ramalho no time principal.

O Rio Branco chegou ao seu gol ainda no primeiro tempo. Aos 21 minutos, Wendell sofreu pênalti de Wellington. O atacante Jardson fez a cobrança e bateu no ângulo esquerdo - o goleiro palmeirense Borges pulou no lado oposto.

No segundo tempo, o Palmeiras atacou sem afobação e conseguiu marcar mais dois gols. Aos 18, Gilsinho driblou Maycon dentro da área e mandou para as redes. Aos 42, Gabriel Silva também marcou seu segundo após aproveitar rebote do goleiro.

Apesar da boa vitória, a liderança do Grupo T pertence ao São Carlos, que na partida preliminar goleou o Sorrido, do Mato Grosso, por 4 a 0.