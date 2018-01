Palmeiras estreia na Copa SP com vitória, mas divide liderança

Em busca do título inédito, o Palmeiras começou a 49.ª edição da Copa São Paulo de Futebol Júnior com vitória. Na noite desta terça-feira, em Taubaté, o time paulistano derrotou o Luverdense, por 3 a 0, no Estádio Joaquim de Moraes, em jogo válido pelo Grupo 27. O destaque da partida foi o meia José Aldo, autor de dois gols.

Autor do gol que deu o título Paulista sub-20 ao Palmeiras no começo de dezembro, José Aldo abriu o placar aos 13 minutos de pênalti e ampliou ainda no primeiro tempo, aos 18 minutos, em bela finalização colocada. No segundo tempo, o volante Matheus Neris chegou com qualidade ao ataque e ampliou.

Apesar do bom resultado, o Palmeiras não é líder de sua chave. Isto porque o Taubaté derrotou o Moto Club-MA pelo mesmo placar. As duas equipes paulistas estão empatadas na liderança da chave.

O Palmeiras volta a campo contra o time maranhense, na próxima sexta-feira, às 21h30.

A Copa São Paulo começou nesta terça-feira com outros cinco jogos. Outros favoritos à conquista do torneio, Vasco e Santos estrearam com vitória ao derrotarem Juventus e América-RN, respectivamente. Nesta quarta-feira, o torneio tem continuidade com outros 42 jogos.

Confira os jogos desta terça-feira:

Novorizontino 3 x 0 Aliança-CE

Santos 3 x 0 América-RN

Água Santa 2 x 2 Espírito Santo

Vasco 2 x 0 Juventus

Taubaté 3 x 0 Moto Club-MA

Palmeiras 3 x 0 Luverdense