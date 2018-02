Palmeiras estréia nova camisa amanhã O Palmeiras irá estrear uma nova camisa no jogo deste sábado, quando enfrenta o Botafogo na Arena Petrobrás, no Rio, pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. O design não muda muito. A novidade é mesmo a nova mensagem do patrocinador do clube, a Pirelli, que vai aproveitar o uniforme palmeirense para lançar um novo produto. Sobre o time, o técnico Emerson Leão não deve fazer mudanças. A novidade deve ser mesmo a volta do lateral-esquerdo Fabiano, cumpriu suspensão, no lugar de Michael. Com 49 pontos em 30 partidas disputadas, o Palmeiras está em 4º lugar no Campeonato Brasileiro. E sabe que, se quiser mesmo disputar o título, não pode mais perder pontos bobos. Por isso, a ordem é concentração total para voltar do Rio com a vitória sobre o Botafogo.