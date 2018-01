Palmeiras estuda a contratação de atacante do River Plate

A saída do atacante Gabriel Jesus, do Palmeiras, para o Manchester City tem obrigado a diretoria a procurar opções para repor a perda do principal jogador, que é ainda titular da seleção brasileira. Uma das opções disponíveis no rador dos dirigentes a busca de reforços é o argentino Lucas Alario, jogador de 24 anos do River Plate e da seleção argentina.

Segundo o jornal Diario de S. Paulo, a diretoria alviverde monitora a situação do atacante. O custo de uma possível transferência, porém, seria elevado, ao redor de R$ 24 milhões. Alario tem dois jogos pela Argentina e se destacou nas últimas semanas na campanha do River Plate no título da Copa Argentina.

A patrocinadora master do Palmeiras, a Crefisa, tem interesse em contratar um compatriota de Alario para o elenco, Lucas Pratto, do Atlético-MG, em outra negociação que seria cara. Para a vaga de Gabriel Jesus, o time tem como opção no plantel o paraguaio Lucas Barrios, que recebeu poucas oportunidades em 2016 e por ter um salário de cerca de R$ 1 milhão, pode ser negociado nesta janela.