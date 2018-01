Palmeiras: euforia após vitória em Recife A euforia pela vitória sobre o Santa Cruz por 3 a 1, sábado, em Recife, faz parte do passado para os jogadores do Palmeiras. O time volta a campo nesta terça-feira à noite (20h30) no Parque Antártica para enfrentar o Brasiliense, adversário que na opinião de vários deles é o mais difícil do grupo nesta segunda fase da Série B. Na primeira fase em Brasília, deu empate: 1 a 1. As duas equipes somam três pontos e quem vencer dará um passo enorme para garantir uma das duas vagas da chave para o quadrangular decisivo. O técnico Jair Picerni, sem problemas de contusão ou suspensão, repetirá a escalação da última partida. Quase 28 mil ingressos estão à venda. "Não tenho dúvida de que o Brasiliense é uma das melhores equipes da Série B. E não é de hoje que venho falando isso. A torcida, que certamente vai lotar o estádio, não deve se iludir e achar que vamos vencer com facilidade. Aqui não há espaço para empolgação", afirmou o volante Magrão, que voltou ao time sábado após três semanas recuperando-se de uma contratura na coxa esquerda. E fez um gol. O respeito ao time do Distrito Federal também ficou claro nas palavras de Edmílson. "Claro que o resultado em Recife deixou o grupo mais confiante. Mas nada que nos faça esquecer que o Brasiliense é qualificado, com jogadores experientes e de personalidade. Provamos na estréia da segunda fase que a idéia de que o campeonato praticamente começou agora está viva. E que a concentração é tão importante quanto o trabalho que desenvolvemos dentro de campo." Jair Picerni ressaltou o passo dado rumo à classificação após vencer o Santa Cruz. Mas não se esqueceu dos problemas que a equipe vem enfrentando, especialmente no Parque Antártica. "Deixo claro que, se estamos correspondendo longe de São Paulo, há condição de melhorar em casa. Ainda mais porque o grupo está se soltando a cada dia que passa, atuando com mais prazer. Defino o segredo em uma palavra: vontade." Vágner, que marcou contra o Santa Cruz seu 14º gol no campeonato, acredita que o jogo desta terça será equilibrado. "O Brasiliense virá embalado ao Palestra. Mas não podemos esquecer que estaremos na nossa casa, contando com o apoio da nossa torcida. O resultado contra o Santa não deixou dúvida em relação ao que podemos produzir, mas repito que não ganhamos nada, ninguém está iludido." O atacante negou que a atuação do Palmeiras o credencie como favorito ao acesso à Série A. "Ninguém é favorito, todos os times são iguais, nivelados. Para mim, aliás, sempre o próximo jogo é mais difícil que o anterior. Mas é claro que as vitórias elevam o moral do grupo. E isso está acontecendo." Segundo Diego Souza, o time tem de mentalizar que cada jogo é uma decisão. "Eu, por exemplo, só estou pensando no Brasiliense. É um jogo que, dependendo do resultado, vai nos deixar em situação bastante confortável."